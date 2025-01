Autora de "Tieta" é responsável pela novela mais fracassada da Band

A Band, que prepara a retomada com a produção de novelas em sua programação após quase 17 anos, já enfrentou prejuízos no setor de dramaturgia, com Meu Pé de Laranja Lima (1998), trama infantil que é considerada sua produção menos assistida até hoje.

A novela, que foi transmitida entre 7 de dezembro de 1998 e 2 de abril de 1999, em 101 capítulos, é baseada no romance homônimo de José Mauro de Vasconcellos, tendo sido a terceira adaptação da história para a televisão, foi escrita por Ana Maria Moretzsohn, uma das autoras de Tieta (1989) – atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo.

Além disto, antes da versão de 1998, Meu Pé de Laranja Lima já havia sido escrita por Ivani Ribeiro (1922-1995) para a extinta Rede Tupi, em 1970, e pela própria Band, em 1980, pela mesma autora.

Meu Pé de Laranja Lima narrou a história de Zezé (Caio Romei), um menino pobre de seis anos de idade. Inteligente, o menino é travesso, o que faz com que as pessoas sejam impacientes com ele. Sozinho, ele descobre as dores e as delícias da vida, criando seu próprio mundo de imaginação.

Sua antecessora, Serras Azuis (1998), que também foi escrita por Ana Maria Moretzsohn, não correspondeu às expectativas da emissora da família Saad, que resolveu investir em uma obra com teor infanto-juvenil, mas não alcançou o êxito esperado.

De acordo com dados do Kantar Ibope Media, Meu Pé da Laranja Lima oscilava entre 1 e 2 pontos na Grande São Paulo, e foi concluída com apenas 1,2 pontos de média geral. Com o fracasso da trama, a emissora desistiu de produzir novelas e passou a apostar em séries, tendo a apostar novamente em 2005, com Floribella.

