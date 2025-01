Rei da Pornochanchada revela sobre vida sexual aos 81 anos

Reprodução/YouTube - Montagem David Cardoso

David Cardoso, que ficou conhecido por ter se tornado ‘Rei da Pornochanchada’, gênero de filmes de cunho erótico e sexual entre as décadas de 70 e 80, revelou como anda sua vida sexual no auge dos seus 81 anos.

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabello, o ator foi sincero ao comentar acerca do assunto. "É uma vez por mês. Eu não aguento mais. E coisa não espirra mais", disse ele.

Davi Cardoso, inclusive, é casado há cerca de 30 anos com Romilda Servim, de 55 anos, com quem tem um filho, Oswaldo Cardoso, de 23, que iniciou na carreira de modelo.

Ex de Vera Fischer

Por falar em relacionamentos, ao longo da entrevista, o ator relembrou o romance vivido com Vera Fischer, durante as filmagens do primeiro trabalho da atriz, Sinal Vermelho, as Fêmeas, em 1972. Segundo ele, o romance durou por três meses, e ela o deixou para se envolver com um político famoso.

"Eu era bem louco por ela, mas ela estava interessada em outra pessoa na época. Nós íamos almoçar, e ela me contava sobre essa pessoa que ela gostava na época. Era um político muito famoso. Eu não tinha um tostão", revelou o ‘Rei da Pornochanchada’.