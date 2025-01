Luiza Ambiel revela fetiches que realiza para assinantes

É inegável o sucesso causado por Luiza Ambiel com a produção de conteúdo íntimo para sites adultos. Recentemente, a ex-Banheira do Gugu ocupou a liderança da Privacy, e revelou o segredo para alcançar o topo do ranking.

Segundo a ex-participante de A Fazenda 12, ouvir o que os assinantes pedem e ser natural é a melhor alternativa. "O mecânico não funciona. Meus fãs me guiaram na criação da minha estratégia de conteúdo. Eles pedem e eu vou fazendo, entendendo meu limite e respeitando meu tempo", disse, em entrevista à Privacy.

"Criaram uma monstrinha"

Luiza Ambiel afirmou que já experimentou alguns formatos diferentes de conteúdo, mas foi se adaptando à linguagem atual para atender seu grande público. "Meus fãs me ajudaram a criar uma monstrinha! Agora tenho diversos conteúdos que eles sugeriram e que quero reproduzir", brincou ela.

A ex-peoa também ressaltou a importância de se sentir segura e confortável com o conteúdo produzido para a plataforma. "Tudo o que fiz até agora, eu estou de boa", afirmou. "Toda mulher tem sua beleza e seu espaço. Encontre sua linha e faça o melhor possível", refletiu Luiza.