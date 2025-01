Paolla Oliveira faz poses na beira da piscina: "Diva maravilhosa"

A atriz tem se esforçado para as marcas mudarem a visão de corpos perfeitos inexistentes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Paolla Oliveira, musa da Grande Rio, ostentou os pernões em novo ensaio fotográfico. De maiô branco, a ex-global fez várias poses na beira da piscina.

"Como você se sente sendo a mais linda do mundo?", "Linda de todas as formas", "Diva maravilhosa", "Deusa", "O mundo não está preparado para tanta beleza", "Musa de todas as estações", "Não devemos ouvir a intriga da oposição", disparram os seguidores.

A atriz tem se esforçado para as marcas mudarem a visão de corpos perfeitos inexistentes, algo que faz muitas mulheres adoecerem. "Hoje, caminho com marcas que realmente acredito e que estão preocupadas em mudar enquanto o mundo muda", disparou.

Paolla Oliveira está confirmada no remake de Vale Tudo. Ela será a alcoólatra Heleninha Roitman, papel icônico de Renata Sorrah, na versão original da novela. O assunto do alcoolismo será abordado de forma completamente diferente na atualização da trama.

