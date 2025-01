Geisy Arruda recebe pedido inusitado: "Faça filme com..."

Apesar do sucesso nas redes, Geisy já foi hostilizada na rua em plena orla de Copacabana, no Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Geisy Arruda, influencer, numa rede social, compartilhou uma foto com bumbum empinado de lingerie branca. Com bocão vermelho e corpão à mostra, os elogios foram inevitáveis. Inclusive, com pedido inusitado.

"Gostosa", "Faça filme com Urack e Ambiel", "Linda", "Maravilhosa", "Gostosa demais", "Perfeita", "Gostosa demais, você é uma delícia", "Monumento", "Espetáculo, você é gata", "Deliciosa, você é muito gata", "Bela gata", dispararam os seguidores.

Apesar do sucesso nas redes, Geisy já foi hostilizada na rua em plena orla de Copacabana, no Rio de Janeiro. "Passei ali e o cara [falou]: ‘Photoshop ajuda muita gente.’ Quase eu dei na cara dele. Não dei por [alguns] motivos. Primeiro, não vale a pena. Segundo, feio para peste. Terceiro, se eu meto a mão na cara dele, eu quebro ele. Escroto. Vou falar um negócio, carioca ou você ama para um caralh* ou você pega um nojo", disparou na época.

Geisy Arruda acumula mais de 4 milhões de seguidores na rede social. A beldade é conhecida pelos ensaios sensuais quentes compartilhado com os fãs.

