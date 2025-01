Pampam, do OnlyFans, recebe críticas em vídeo ousado: "Negócio feio"

Reprodução/Instagram Pamella Cristiny, a Pampam

Pamella Cristiny, conhecida como ‘Pampam’, e autoproclamada "maior ppk do Brasil", surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais novamente, com um novo vídeo em que suas partes íntimas roubaram a cena.

Através do Instagram, a criadora de conteúdo adulto surgiu sob uso de um look de academia justinho, em que marcou a genitália. Ao som de ‘Resenha do Arrocha’, do cantor J. Eskine, ela mostrou que possui molejo para dança, e não perdeu a oportunidade.

"O que você acha?", questionou Pampam, na legenda. Nos comentários, porém, o registro dividiu opiniões. "Ô negócio feio", disparou uma. "A Pampam está muito fofinha, muito adolescente", acrescentou outra. "Isso aí é ovo, né?", alfinetou uma terceira. "Toda linda! Delicia de mulher! Amei a mudança de cor de cabelo! O que já era lindo só melhorou… Parabéns linda, sucesso!", elogiou outro.

Em plataformas como a Privacy, Pampam provoca curiosidade nos seguidores ao destacar sua principal "característica". No perfil, a musa não economiza nas palavras: "Garanto que você nunca viu uma b*ceta igual e mais gostosa que a minha. Venha matar sua curiosidade!". Já no OnlyFans, a provocação ganha uma entonação humorística: "Imagina quando perceber que é maior do que você pensava".