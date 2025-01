Influencer choca ao revelar que bumbum de 126 cm evitou acidente

Kerolay Chaves, influencer, chocou ao revelar que sofreu uma queda quando saiu do banheiro para ir ao quarto e acabou sendo "salva" de algo pior devido ao seu bumbum de 126 cm. A beldade deu mais detalhes da situação inusitada.

"Foi um baita susto! Eu tinha acabado de sair do banho e, do nada, perdi o equilíbrio. O chão estava molhado, e tudo o que pensei foi: ‘Agora ferrou!’. Mas aí veio meu bumbum para salvar o dia", explicou. A beldade ainda contou que demorou para cair sua ficha diante da situação."Na hora, eu fiquei sentada no chão, processando o que havia acontecido."

Kerolay Chaves não tem dúvida, que foi salva pelo seu poderoso bumbum de 126 cm, que amortizou a queda e evitou algo mais grave. Motivo de curiosidade de mulheres e desejo de homens, a influencer já listou, no passado, as inúmeras desvantagens de ter um bumbum enorme.

"Na hora, coloquei gelo para dar uma aliviada e comprei uma pomada que ajudou bastante. Por um momento, achei que a marca não fosse embora, mas, felizmente, foi só temporária. Se não fosse por ele, acho que estaria agora com um gesso na coluna ou algo do tipo. Ele é meu herói do dia", desabafou.