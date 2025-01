Final de 'Tieta' é surpreendente com trisal entre os personagens

O final de Tieta trará uma surpreendente reviravolta, com Dário (Flávio Galvão) formando um trisal com duas mulheres. Nos capítulos finais da reprise da novela no Vale a pena ver de novo, o personagem, tradicionalista e contrário à modernização de Santana do Agreste, terá um enredo cheio de polêmicas.

Dário, que rivaliza com Ascânio (Reginaldo Faria), não imagina o segredo de sua esposa, Laura (Cláudia Alencar), a Mulher de Branco. A personagem ninfomaníaca, causou confusão ao atacar os homens da cidade sem que ninguém soubesse de sua verdadeira natureza. Mesmo após a revelação, o casamento de Laura e Dário não termina. Ao contrário, uma nova figura entra na relação: Silvana (Cláudia Magno). Após seduzir Dário e até causar atritos com ele, Silvana se torna parte do trisal.

Nos momentos finais da trama, tanto Laura quanto Silvana descobrem que estão grávidas de Dário, e esse fato é apenas uma das várias gestações que surgem nas últimas cenas.

Tieta, baseada na obra de Jorge Amado e adaptada por Aguinaldo Silva, Ricardo Linhares e Ana Maria Moretzsohn, reúne grandes nomes do elenco, como Betty Faria, José Mayer, Reginaldo Faria e Lília Cabral, consolidando-se como uma das novelas mais marcantes da história da TV.

