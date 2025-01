Rosiane Pinheiro, ex-participante de A Fazenda 14, e que fez o maior sucesso no OnlyFans, pretende realizar seu retorno à plataforma de conteúdo adulto após ter se submetido a realização de uma lipoaspiração.

A ex-dançarina do Gang do Samba chegou a faturar em torno de R$ 500 mil com fotos sensuais, e assegurou seu retorno ao site com novidades. "Vou fazer, sim. Quitei as minhas dívidas, mas quero agora comprar casas, investir em imóveis e me tornar uma grande empreendedora", revelou, em entrevista à revista Quem.

Rosiane Pinheiro, inclusive, também alimentou a expectativa dos assinantes ao comentar sobre a possibilidade de gravar vídeos de sexo para o OnlyFans. "Não farei igual vejo as outras fazendo. Por exemplo, não gravaria fazendo cenas tendo relações com um homem. Eu farei algo mais leve, sensual e artístico", disse.

Sucesso na plataforma, a ex-namorada de Acelino Popó Freitas começou a investir na produção de conteúdo adulto há quase dois anos, visando um faturamento extra financeiro. "Entrei para conseguir conquistar alguns objetivos que ainda não tive oportunidade, como uma casa boa para minha mãe e um carro para mim", pontuou.

O post Ex-"A Fazenda" revela sobre gravação de sexo para plataforma on-line foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.