Retorno de Molina em "Mania de Você" não agrada: "Muito fubanga"

Retorno do vilão Molina (Rodrigo Lombardi) em Mania de Você virou motivo de piada na web - (crédito: Globo/Manoella Mello )

O retorno do vilão Molina (Rodrigo Lombardi) em Mania de Você virou motivo de piada na web. Com um malvado que não entregou carisma e que muitos nem se lembram, já está aparecendo na trama misteriosamente.

‘Essa novela é muito fubanga’

"Essa novela é muito fubanga, passo mal", "Esse figurino misterioso do Molina, gente… nem a Televisa se prestaria a tamanha breguice", "Não guento essa voz distorcida do Molina", "Essa bomba de novela precisa acabar logo", "O jogo vira o tempo todo e não sai do lugar", dispararam.

Por falar em Mania de Você, a mocinha Viola (Gabz) não caiu nas graças do público. Nem mesmo após ficar um tempo sumida e ressurgir para se vingar de Mavi (Chay Suede) e Luma (Agatha Moreira) na trama.

"A Viola NUNCA na novela foi santa, foi falsa, mentirosa e agora fica toda de sarcasmo com todo mundo, se eu fosse a Luma pegava meus milhões e ia para o meio do mato, viver tranquilão, fazer uma horta, toca uns bois, fuma unzin, eu hein? Ficar tomando esporro de graça", dispararam um perfil na rede social X.

ESSA BOMBA DE NOVELA PRECISA ACABAR LOGO. Nada faz sentido, histórias fracas, enredo fraco, casais sem química, nem malhação era tão sem sentido January 20, 2025

Pior novela de João Emanuel Carneiro, #ManiaDeVocê terá a volta do vilão morto Molina, interpretado por Rodrigo Lombardi. pic.twitter.com/bnvKAVYNSH — BCharts (@bchartsnet) January 20, 2025

Por que o Molina fala com a Mércia com voz de entrevistado com medo de morrer em telejornal se a Mércia sabe que é o Molina????? #ManiadeVoce pic.twitter.com/4HLTkzJIRo — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 21, 2025

O post Retorno de Molina em Mania de Você vira piada na web: ‘Essa novela é muito fubanga’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.