O single de estreia de Tom Hamilton, do Aerosmith, em nova banda

Tom Hamilton, o renomado baixista do Aerosmith, iniciou um novo capítulo em sua carreira musical com o lançamento do single Sound Of A Train, pela sua nova banda, Close Enemies. A faixa, que apresenta uma forte influência do blues, marca a transição de Hamilton para um novo projeto, após décadas de sucesso com a icônica banda de rock.

A nova formação, que foi anunciada por Hamilton no ano passado, tem gerado grande expectativa entre os fãs. Sound Of A Train reflete a experiência musical do baixista e sua busca por sonoridades mais intimistas e autênticas, enquanto ele explora novos horizontes criativos.

Além do lançamento do single, Close Enemies iniciou uma turnê pelos Estados Unidos na última semana, uma oportunidade para os fãs conhecerem de perto o trabalho da banda. Embora ainda não se saiba quando um álbum completo será lançado, há rumores de que o projeto está em andamento.

O que baixista do Aerosmith pensa sobre aposentadoria dos palcos

A recente aposentadoria das turnês do Aerosmith pegou de surpresa não apenas os fãs, mas também os próprios integrantes da banda. Em uma entrevista ao site Guitar World, o baixista Tom Hamilton falou sobre a difícil decisão de encerrar a carreira de shows ao vivo, após Steven Tyler, vocalista da banda, sofrer uma grave lesão vocal durante uma apresentação.

“Foi um soco no estômago descobrir que nossos dias de turnê acabaram”, revelou Hamilton, evidenciando o impacto emocional da situação.

Tyler fraturou a laringe durante o show, e embora tenha conseguido finalizar a performance com sua habitual energia, o processo de recuperação não foi suficiente para que a banda continuasse com a agenda prevista. A turnê, que celebraria décadas de história da banda, foi interrompida, deixando fãs e músicos desolados.

Apesar do momento difícil, Hamilton não descarta completamente o futuro do Aerosmith. “Talvez um dia possamos fazer algo de novo, mas não será uma turnê”, disse o baixista, demonstrando esperança de que a banda possa continuar ativa de outras maneiras, mesmo longe dos palcos. A possível aposentadoria das turnês, no entanto, não significa o fim do legado do Aerosmith, segundo Hamilton.

Atualmente, o baixista está envolvido com seu projeto paralelo, a banda Close Enemies, mas mantém o Aerosmith sempre em seus planos. “Steven tem uma maneira de superar desafios, já fez isso antes”, comentou, reforçando sua fé na resiliência de Tyler. “Não estaremos mais na estrada, mas há outras formas de manter o Aerosmith vivo”, completou, referindo-se à possibilidade de projetos futuros.