Denise Rocha anuncia conteúdo adulto com Andressa Urach: "Collab" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Denise Rocha e Andressa Urach

Denise Rocha, que ficou conhecida como "Furacão da CPI", após um vídeo onde ela aparecia, ter vazado durante uma sessão da CPI, está fazendo o maior sucesso com a produção de conteúdo adulto, e comentou em torno da possibilidade de gravar com Andressa Urach.

Através da caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, a ex-assessora parlamentar foi questionada em torno do assunto envolvendo a ex-vice Miss Bumbum, com quem protagonizou uma das maiores rivalidades existentes em reality show, durante a participação delas em A Fazenda 6, em 2013.

Na ocasião, um seguidor questionou: "Você faria um conteúdo com Andressa Urach?". Denise Rocha, então, respondeu: "Falamos semana passada sobre isso, se não nos encontramos pra o conteúdo em São Paulo, ela virá para Brasília. A collab que a internet mais espera", declarou ela.

Denise, que compartilha através do seu perfil, conteúdos de lifestyle, bastidores do seu dia a dia e produtos personalizados para os assinantes, já revelou que trabalha pra manter a sua conta na Privacy com a melhor qualidade aos fãs em cerca de até 18h por dia.