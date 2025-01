Morre Francisco San Martin, ator de 'Jane The Virgin' e 'Days of our lives'

Francisco San Martin, ator de Jane The Virgin e Days of our lives, morreu aos 39 anos. O ator foi encontrado morto dentro de casa, em Los Angeles, no dia 16 de janeiro. No entanto, a informação só foi divulgada nesta terça-feira (21/1).

San Martin nasceu na Espanha, mas se mudou para os Estados Unidos quando era criança. Ele começou a carreira no teatro infantil. Mais tarde, retornou ao país de origem e trabalhou como modelo.

O artista foi escalado para Days of our lives, famosa telenovela americana, em 2010, para trabalhar em um papel menor. No ano seguinte, deu vida à Dario Hernandez em 59 episódios. Em 2017, integrou o elenco de The bold and the beautiful.

Francisco também trabalhou na série Jane The Virgin, ao lado de Gina Rodriguez, Justin Baldoni e Jenna Ortega.