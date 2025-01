Álbum icônico de Rita Lee e Roberto Carvalho ganha relançamento

Um dos álbuns mais famosos de Rita Lee & Roberto de Carvalho, Perto do Fogo, lançado em 1990, recebe relançamento com uma edição comemorativa especial pela Universal Music. Em celebração aos 25 anos o disco ganha cara nova, com arte e encartes originais e vinil branco marmorizado. O disco está disponível para aquisição na loja oficial da Universal Music.

Perto do fogo, faixa t´tulo do trabalho, foi a última canção gravada por Cazuza, a música mistura uma certa melancolia com estilo único de Rita com um toque celestial. A letra, inspirada na cantora, explora a afinidade entre os artistas. Além dela, o álbum possui outras líricas marcantes e arranjos que transitam entre o lírico e o íntimo.



O relançamento não apenas celebra a música, mas também revive momentos icônicos da trajetória de Rita e Roberto. Após o álbum, ambos seguiram projetos solo, retornando à parceria em 1995 com o show, A marca da zorra. A chegada do novo disco reforça o impacto do casal na música brasileira, eternizando sua contribuição para o cenário cultural.