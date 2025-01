LyNDoN lança videoclipe da música "Intento"

O rapper brasiliense LyNDoN divulgou nesta segunda-feira (20/1) em sua conta no Youtube o videoclipe da faixa Intento, canção que faz parte do EP Ávido: o mais alto possível. Com a produção musical assinada pelo DJ Skeeter, a música mescla os estilos boom bap, neo soul e R&B.

Gravado em cenários simbólicos para os moradores da capital federal, como a Nicolândia e a Torre de TV, Intento apresenta a conexão que o rapper desenvolveu com a cidade. “Quando terminei a música, imaginei um clipe simples e urbano, com cenas andando na rua e as luzes da cidade à noite, algo que conversasse com o refrão e a mensagem nostálgica”, confessa o artista, em nota.

A canção inaugura o segundo EP de LyNDoN, que está previsto para ser lançado no primeiro trimestre deste ano. Além de representar o retono do músico às suas raízes, o novo trabalha do artista explora temáticas como desafios e mudanças.