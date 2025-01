A nova música do Papa Roach em três anos

O Papa Roach surpreendeu seus fãs com o lançamento de “Even If It Kills Me”, sua primeira música inédita em três anos. A canção, que marca o retorno da banda às suas raízes alternativas de hard rock, chegou às plataformas de streaming na madrugada de quarta-feira (21), trazendo um som pesado e visceral que os fãs estavam esperando.

A estreia ao vivo de “Even If It Kills Me” aconteceu na noite anterior, quando a banda abriu seu show esgotado no Huxleys Neue Welt, em Berlim, durante o início da turnê “Rise of the Roach”. O concerto na capital alemã foi o primeiro de uma série de apresentações que incluirão datas pela Europa e América do Norte, prometendo uma produção de palco maior do que nunca. Os fãs podem esperar uma jornada através do extenso catálogo da banda, com destaque para a celebração dos 25 anos do icônico álbum Infest.

Além disso, a turnê contará com convidados especiais em diferentes locais, como Wage War na Europa, e Rise Against e Underoath durante as apresentações na América do Norte. Com sua nova música e uma turnê recheada de energia, o Papa Roach está pronto para conquistar ainda mais corações ao redor do mundo.