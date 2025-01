Com problemas de saúde, Sting adia shows e cancela agenda

O cantor britânico Sting, , ex-vocalista do The Police, cancelou a participação que faria nesta quinta-feira (23/1) no Bass Magazine Awards 2025. Em publicação no Instagram, a assessoria informou que a decisão foi em razão de problemas de saúde e atende a pedidos médicos.

Ainda de acordo com a publicação, foram adiados dois shows da turnê STING 3.0 que faria nos Estados Unidos. As apresentações seriam em Phoenix, capital do estado do Arizona, e em Wheatland, na Califórnia, e estavam agendadas para 24 e 26 de janeiro, respectivamente. Agora, segundo o comunicado, os shows ocorrerão em 28 de maio (em Wheatland) e 1º de junho (em Phoenix).

Sting também adiou o show que faria no 20º aniversário da gravadora Cherrytree Music Company, que passou a ser em 29 de maio. "Os fãs devem guardar seus ingressos para os shows adiados, pois serão homenageados nas novas datas", diz o comunicado. Ainda afirmou que "Sting pede sinceras desculpas por qualquer inconveniente e expressa sua gratidão aos fãs pela compreensão".

Veja o comunicado

Cantor virá ao Brasil em fevereiro

Sting fará três shows no Brasil neste ano, as apresentações foram anunciadas em setembro de 2024. O cantor estará acompanhado dos músicos Dominic Miller e Chris Maas.

Os shows ocorrerão em fevereiro nos dias 14 (na Farmasi Arena no Rio de Janeiro), 16 (no Parque Ibirapuera em São Paulo) e 18 na (Pedreira Paulo Leminski em Curitiba).