Emília Perez é o filme estrangeiro mais indicado da história do Oscar

Cena do filme 'Emilia Perez', de Jacques Audiard com Zoë Saldaña. - (crédito: Pathe Films/Divulgação)

O Oscar de 2025 foi especial para os filmes internacionais. Além do Brasil fazer com Ainda estou aqui, Emília Perez bateu o recorde de indicações de um longa não falado em língua inglesa aparecendo 13 vezes na lista. Os antigos recordistas eram O tigre e o dragão (2000) e Roma (2018), ambos com 10 nomeações. A produção francesa também é a mais indicada da lista, seguida de O brutalista e Wicked com 10.

Emília Pérez é, portanto, o longa que mais faz frente a Ainda estou aqui na disputa de Melhor filme internacional. Os dois são os únicos da lista dos estrangeiros a serem lembrados na categoria Melhor filme. Eles se tornaram o 10º e 11º filmes a conseguirem a façanha de aparecer nas duas disputas.

Dirigida por James Audiard, a produção é um musical que acompanha uma advogada que trabalha em um escritório feito para lavar dinheiro. Para sobreviver, Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón) precisa tirar a chefe do esquema e tentar uma vida livre distante do crime e de um cartel de drogas.

O diretor também conseguiu um feito inédito ao se tornar a primeira pessoa a concorrer a Melhor direção e Melhor música no mesmo ano. Outros dois nomes têm indicações para as duas categorias: Leo McCarey e Spike Jonze. No entanto, as nomeações vieram em anos diferentes.

Emília Perez é uma miscelânia de nacionalidades. O longa oficialmente é uma produção francesa, país do diretor. Porém é majoritariamente falado e cantado em espanhol. Gascón, a atriz principal, é espanhola e suas parceiras de cena são a norte-americana radicada em Porto Rico Zoe Saldaña e a norte-americana, neta de mexicanos, Selena Gómez. Toda a narrativa se desenvolve no México.