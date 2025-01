Oscar 2025: confira a data do evento e como assistir ao vivo

Festa em dobro para os brasileiros! Com Ainda estou aqui concorrendo em três categorias, a 97ª cerimônia de entrega dos Academy Awards será realizada no dia 2 de março, domingo de carnaval. A premiação começa às 21h (horário de Brasília), diretamente do Dolby Theatre, em Hollywood, Estados Unidos. No Brasil, o prêmio será transmitido ao vivo pelo canal da TNT e pela plataforma Max no streaming.

Nesta quinta-feira (23/1), Ainda estou aqui se tornou a primeira produção inteiramente brasileira a concorrer como Melhor filme, maior categoria da premiação internacional. Emilia Pérez, Nickel boys, Anora, O brutalista, Wicked, Conclave, Duna: parte 2, Um completo desconhecido e A substância são os demais longas que disputam o troféu.

A produção de Walter Salles também concorre como Melhor filme internacional, ao lado de A garota da agulha, Emilia Pérez, A semente do fruto sagrado e Flow. Nas categorias de atuação, Fernanda Torres conquistou a indicação ao prêmio de Melhor atriz. A brasileira disputa o prêmio com Demi Moore, Cynthyia Erivo, Karla Sofía Gascón e Mikey Madison.