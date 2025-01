Selton Mello comemora indicação tripla no Oscar: "Brasil no topo"

Selton Mello fez uma publicação no Instagram celebrando a indicação de Ainda estou aqui no Oscar 2025. Esta é a primeira vez que um longa inteiramente brasileiro é indicado na categoria de melhor filme na história da premiação.

"Brasil no topo", escreveu o ator ao compartilhar uma foto com ele; Walter Salles, diretor do filme; e Fernanda Torres, protagonista do longa. Em outro post, Selton publicou um texto falando sobre a importância de Ainda estou aqui.

"Nosso país precisava desse filme. O mundo todo precisava desse filme, nesse exato momento. Três indicações ao Oscar com a de melhor filme. Nós entramos para a história para sempre. Ainda estamos aqui", diz um trecho.

Os indicados ao Oscar 2025 foram anunciados ao vivo nesta quinta-feira (23/1). Ainda estou aqui está concorrendo na categoria de melhor filme junto com Emilia Pérez, Nickel Boys, Anora, O brutalista, Wicked, Conclave, Duna: parte 2, Um completo desconhecido e A substância.

O longa de Walter Salles também concorre na categoria de melhor filme estrangeiro. Já Fernanda Torres, que deu vida a Eunica Paiva, concorre como melhor atriz.