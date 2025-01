Após Londres e Nova York, aventuras de Sharon Félix desembarcam no Rio

Depois de duas temporadas, uma em Londres e outra em Nova Iorque, a atriz Sharon Félix estreia a terceira temporada de sua websérie Sharon In: Rio, que foi contemplada pelo Edital Produção de Novas Temporadas de Websérie da RioFilme e tem produção de Silhueta Produções e coprodução de FLX ON Filmes e Mana Vision. Agora situada no Rio de Janeiro, a produção, que estreou nesta quinta-feira (23/1), conta com cinco episódios, que estarão disponíveis em seu Instagram, TikTok e YouTube.

A trama atual acompanha o retorno da personagem ao Rio de Janeiro, após dois anos vivendo fora em busca de realizar seu grande sonho de se tornar uma atriz reconhecida. Depois de passar por Londres, Paris e Nova York e ver seus planos desmoronarem, ela decide voltar ao Brasil pronta para recomeçar, e focar na sua carreira e seu sonho. Mas, ao retornar, Sharon enfrenta um grande dilema: será que tomou a decisão certa?

Sharon Félix estrela websérie Sharon In: Rio (foto: Mateus Cabral/Divulgação)

“Fico muito feliz em poder trazer a terceira parte dessa história para o Rio de Janeiro. Além disso, uma curiosidade dessa temporada é que tem o apoio da RioFilme e é a primeira vez que ela apoia uma série feita para o Instagram. Isso me deixa ainda mais feliz, pois carimba a qualidade de Sharon In: Rio”, revela.

A atriz ainda fala sobre como as mulheres podem se identificar com a personagem central da produção e como ela reflete a mulher moderna.

“A Sharon Flix é 100% essa mulher que é independente, que corre atrás dos sonhos, faz seu corre. Ela não espera que cheguem oportunidades, ela faz com que as oportunidades aconteçam na sua vida. Acho que ela pode se relacionar de duas formas: identificação e inspiração. Acredito que muitas mulheres podem se ver nela e reafirmar sua coragem e independência. Outras, por outro lado, podem enxergar na Sharon Flix o que falta nelas próprias, e se inspirarem a mudarem a rota!”, ressalta.













Multiartista e natural de Magé (RJ), Sharon Félix é atriz, roteirista e diretora da websérie. Formada em Artes Dramáticas pela Martins Penna, sua carreira mistura teatro, TV e cinema, participando de mais de 20 peças teatrais. Diferente das outras temporadas, essa conta com elenco fixo, composto por Maria Alice Melo, Bruno Ahmed, Claudio Lima, Leandro Terra e Geovanni Timbó.

A atriz acredita que a personagem gera identificação com o público por ser “gente como a gente”; uma pessoa comum desbravando o mundo sozinha, vivendo suas vontades, se arriscando, errando, acertando e evoluindo.

Sharon In: Rio conta com episódios semanais disponibilizados no Instagram, TikTok e YouTube. As temporadas anteriores se encontram disponíveis no Instagram.