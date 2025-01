BBB 25: João Gabriel protagoniza nude e internautas o comparam com irmão gêmeo

João Gabriel protagoniza nude no BBB 25 e internautas comparam tamanho com o de seu irmão gêmeo, João Pedro: "É maior" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Globoplay João Pedro e João Gabriel no BBB 25

Após João Pedro protagonizar um nude no BBB 25, foi a vez de seu irmão gêmeo, João Gabriel, também mostrar demais no reality da TV Globo. Nas redes sociais, internautas rapidamente fizeram comparações entre os brothers.

No caso de João Pedro, o rapaz se esqueceu das câmeras e acabou abaixando a cueca naturalmente, como se estivesse em sua própria casa. Quando percebeu, já era tarde demais. O nude rapidamente se espalhou na internet.

Já João Gabriel, estava no quarto trocando de roupa e acabou se descuidando com a toalha. A câmera flagrou a parte íntima do goiano e o registro também viralizou na internet. Assista ao vídeo aqui.