Estagiário expõe causa de demissão e vídeo repercute na internet

O humorista Raphael Pinheiro foi assunto nas redes sociais nesta semana após compartilhar vídeo em que fala que foi demitido do estágio. Em publicação na quinta-feira (23/1), o universitário, que soma mais de 160 mil seguidores no Instagram, explicou o motivo que o levou a ser desligado da empresa.

Há quatro meses, o comediante anunciou a contratação como estagiário e, desde então, passou a compartilhar a rotina com os seguidores. No entanto, um dos vídeos em que narrava um desses momentos foi o motivo da demissão.

Raphael conta que estava trabalhando quando foi chamado pelo chefe, que afirmou ter visto um vídeo dele. “No fundo, eu sabia que vídeo que era”, relata.

No vídeo em questão, o jovem compartilhou cenas de um dia em que ficou sozinho na empresa após chegar atrasado. A publicação mostra Raphael dançando e gravando vídeos no escritório, descansando e assistindo vídeos no computador da empresa. “Será que se eu postar isso eu serei demitido?”, questiona.

