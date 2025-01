Filho de Clésio Ferreira atualiza música do pai em homenagem

Filho de Clésio Ferreira, um dos integrantes da tríade Clodo, Climério e Clésio, Mano Ferrera atualizou a música de seu pai com os irmãos, Tiro certeiro. O single, que será lançado nas plataformas digitais na próxima sexta-feira , é a quarta versão da obra: a primeira foi lançada pelo próprio grupo de irmãos; a segunda, por Fagner no álbum A mesma Pessoa-Fagner; e a terceira, por Pedro Ferreira, filho de Clodo, no disco ReCanto.

De acordo com Mano, a ideia de criar a sua releitura da faixa nasceu de um convite da produtora Ser do Cerrado para regravar uma obra do conjunto e produzir um videoclipe: "O objetivo é divulgar e homenagear alguns dos maiores artistas do Brasil: Clodo, Climério e Clésio, que se radicaram no DF". Tiro certeiro (2025) apresenta um arranjo renovado, que combina elementos orgânicos, como violões e percussão, a um toque sutil de eletrônico, de maneira que une o ancestral ao contemporâneo.

O videoclipe, que está em produção, promete trazer um conceito que mistura mitologia indígena com cultura brasileira, além de explorar diversos elementos da natureza do Cerrado. O projeto audiovisual, além de marcar o encontro de gerações, visa colocar a capital federal no mapa de importantes festivais de música e cinema e contribuir para a formação cultural brasiliense. Mano também promete que o clipe, cuja data de lançamento será anunciada no dia que Tiro certeiro (2025) chegar ao público, terá a participação especial de grandes nomes do cenário artístico nacional e local.

O cantor e tatuador ressalta que a escolha da música foi baseada na afinidade e no desejo de se reconectar com suas raízes: "A música sempre fez parte da minha vida. Desde criança, tive a liberdade de experimentar a arte de diferentes formas. A tatuagem foi uma escolha que fiz ainda garoto e que se tornou minha profissão, mas a veia musical sempre me chamou de volta à origem e, nessa busca, formei projetos em diferentes estilos musicais". Durante a juventude, Mano formou várias bandas inspiradas nos gêneros rock, hardcore, hip hop e música eletrônica. Já em casa, teve contato primeiro, por meio de sua família, com a MPB, o rock dos anos 1980 e música regional nordestina.

A regravação da canção marca o início do projeto do artista, que planeja seguir com documentários sobre a trajetória e as obras do trio Clodo, Climério e Clésio: "Agora, aos 50 anos e mais maduro, veio a necessidade de voltar às origens, o que me trouxe de volta ao trabalho do meu pai e dos meus tios. Não só deles, mas tantos outros nomes que fizeram e fazem parte da minha formação".

Clodo, Climério e Clésio chegaram aos ouvidos do público pela primeira vez em 1976 com a composição Enquanto engomo a calça, na voz de Ednardo. Mas apenas dois anos depois, o trio alcançou o sucesso com a faixa Revelação, cantada por Fagner e que entrou na trilha sonora de uma novela da Globo. Ao longo da carreira, o grupo gravou seis discos e mais de 150 músicas, interpretadas por nomes como Dominguinhos, Elba Ramalho, Fafá de Belém, MPB-4, Nara Leão e Tim Maia.

Serviço

Lançamento do single Tiro certeiro (2025), na próxima sexta-feira (31/1), nas plataformas digitais.