BBB 25: primeiro Big Fone toca; saiba o que aconteceu

Maike atendeu o primeiro Big Fone da 25ª edição do BBB - (crédito: Reprodução / Globo)

O Big Fone tocou pela primeira vez no BBB 25 neste sábado (25/1). O famoso telefonema do reality show foi atendido por Gabriel e Maike, dupla de amigos. Os dois integrantes do par ganharam imunidade e escolhem outra dupla para enfrentar o Paredão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os emparedados escolhidos foram os irmãos Diego e Daniele Hypolito. O Paredão será formado no domingo (26/1) e três duplas enfrentarão o desafio. A eliminação está marcada para terça (28/1).