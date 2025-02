Ariana Grande celebra indicação ao Oscar por 'Wicked'

Ariana Grande está celebrando um marco significativo em sua carreira ao ser indicada ao Oscar de 2025 na categoria “Melhor Atriz Coadjuvante” pela sua atuação no aguardado filme Wicked, adaptação do famoso musical da Broadway.

A cantora e atriz expressou sua emoção nas redes sociais, compartilhando seu profundo agradecimento e refletores sobre o impacto que essa conquista tem em sua vida pessoal e profissional.

Através de uma mensagem emocionante no Instagram, Ariana não conteve as lágrimas ao agradecer à Academia pela honraria. Em sua publicação, ela destacou a imensidão da importância desse reconhecimento, que a deixou sem palavras, mas com um sentimento de gratidão imensa.

A cantora refletiu sobre a sua infância como fã de O Mágico de Oz e do próprio musical Wicked, ressaltando que a oportunidade de fazer parte desse universo agora como atriz é algo “incompreensível” para ela.

Ela também fez questão de agradecer ao diretor Jon M. Chu, que confiou nela para o papel da bruxa Glinda. “Obrigada, Jon, por acreditar em mim e por ser o líder mais brilhante.

Estou tão orgulhosa da minha linda família de ‘Wicked’”, escreveu, expressando seu carinho pela equipe e pelos colegas de elenco, como Cynthia Erivo, sua companheira de cena que interpreta Elphaba.

A relação de irmandade entre as duas atrizes foi um ponto de destaque, e Ariana se declarou profundamente orgulhosa do trabalho de Cynthia, chamando-a de uma gênia e afirmando que ela merece todos os elogios que a vida tem a oferecer.

Em sua mensagem, Ariana também fez um gesto de carinho à sua versão mais jovem, lembrando-se de como ela estudava Judy Garland e sonhava com o mundo mágico que Wicked traz. Para a artista, esse reconhecimento do Oscar não é apenas uma vitória profissional, mas também uma celebração da menina que um dia sonhou em brilhar nas telas de Hollywood.