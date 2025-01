Fernanda Torres pede respeito por concorrentes: "Não vamos alimentar o ódio"

A atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar pelo trabalho no filme Ainda estou aqui veio por meio das redes sociais pedir para que os fãs fossem mais respeitosos com as rivais no prêmio de Melhor Atriz. O pedido foi feito após uma onda de ataques que a atriz Karla Sofía Gascón, indicada pela atuação em Emilia Pérez, sofreu por parte do público brasileiro.

No vídeo, Fernanda conta uma experiência pessoal que vivenciou com a concorrente e pediu para que os fãs não partissem para o discurso de ódio. Na ocasião, a brasileira estava em uma festa da revista W, em Los Angeles, no início da campanha do filme protagonizado por ela, Ainda Estou Aqui. Ela compartilhou que se sentiu deslocada, mas que foi acolhida por Gascón.

"De repente Karla Sofía Gascón me pega pelo braço, atriz do 'Emilia Pérez', primeira mulher trans indicada ao prêmio de melhor atriz no Oscar, essa mulher me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo”, diz Fernanda. “Ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa", completou.

A atriz brasileira compartilhou o episódio para ressaltar a gratidão e carinho pela colega de profissão, com um momento que a marcou. Ela também elogiou outras atrizes indicadas, como Cynthia Erivo e Mikey Madison. "Cynthia Erivo, meu Deus, aquela deusa pela segunda vez indicada. Mikey Madison, quem viu Anora sabe, essa mulher está incrível, incrível", comentou Fernanda Torres.

“Eu quero dizer que todo mundo ali merece e merece o carinho da gente. Não vamos alimentar ódio, sabe. E eu quero dizer que Karla Sofía Gascón, te amo para sempre, uma mulher generosa, talentosa, que merece da gente todo o nosso carinho", finalizou a atriz.

*Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca