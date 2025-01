Débora Bloch posa com novo cabelo para sua Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Ela vai ser uma loira fatal, sim! Nesta sexta-feira (24/1), Débora Bloch posa pela primeira vez de cabelo novo para interpretar Odete Roitman em ‘Vale Tudo’, a próxima novela das 21h da TV Globo. "Começando a mudança. Mas é só o começo! Ela está chegando”, anuncia a atriz, prestes a dar vida a uma das personagens mais icônicas da teledramaturgia, imortalizada pela atriz Beatriz Segall (1926-2018).

De acordo com informações divulgadas pela TV Globo à imprensa, o loiro tinha sido uma cor descartada para a personagem, mas que, ao longo do processo, voltou a ser considerado. O corte foi realizado, nesse sábado (18/1), pelo cabelereiro Vini Kilesse e a cor ficou por conta do colorista Amadeu Marins.

Remake

Debora Bloch foi anunciada publicamente como a nova Odete Roitman em outubro do ano passado, no Upfront 2025, encontro de negócios que trouxe as novidades da Globo para este ano, ocorrido em São Paulo. Convidada após a recusa de Fernanda Torres, que preferiu se dedicar à campanha para o Oscar do aclamado Ainda estou aqui, a veterana sai de No Rancho Fundo diretamente para assumir a arqui-vilã imortalizada por Beatriz Segall na versão original.

Na versão que terá direção artística de Paulo Silvestrini, a grande heroína da história, Raquel Accioli, de Regina Duarte, está nas mãos de Taís Araujo, que ficou responsável pelo anúncio, previamente gravado e exibido em um telão, do ponto de partida da nova programação da emissora. Outros nomes anunciados foram os de Humberto Carrão, como o bom-moço Afonso (Cássio Gabus Mendes), e de Cauã Reymond, como o gigolô César (Carlos Alberto Riccelli) — que, assim como Taís, foram os primeiros nomes cogitados e confirmados.

Com previsão de estreia em março, 'Vale Tudo’ é uma novela escrita por Manuela Dias, com colaboração de Aline Maia, Claudia Gomes, Márcio Haiduck, Pedro Barros e Sérgio Marques, baseada na obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A direção artística é de Paulo Silvestrini, direção geral de Cristiano Marques, direção de Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Isabella Teixeira, Matheus Senra e Thomaz Cividanes. A produção é de Luciana Monteiro, a produção executiva de Lucas Zardo e a direção de gênero de José Luiz Villamarim.