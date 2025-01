Reprodução/Globo Faustão

O apresentador Faustão, de 74 anos, recebeu alta hospitalar após concluir o tratamento contra uma infecção. A informação foi confirmada por sua assessoria de comunicação à Quem nesta sexta-feira (24).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Nesta sexta (24), o apresentador Fausto Silva concluiu seu tratamento para tratar uma infecção e já está em casa, recuperado e bem", informou a equipe do comunicador.

O tratamento, iniciado no final de dezembro de 2024, foi um desdobramento da recuperação de Fausto, que já passou por um transplante de coração em agosto de 2023 e um transplante de rim em fevereiro de 2024.

Faustão, que se afastou da televisão em maio de 2023, é um dos ícones da TV brasileira. Durante três décadas, comandou o Domingão do Faustão, conquistando o público com seu carisma e presença de palco. O apresentador é pai de três filhos: Lara, fruto de seu casamento com Magda Colares, e João Silva e Rodrigo, com a atual esposa, Luciana Cardoso.

Faustão (Foto: Reprodução/SBT)

O post Faustão recebe alta hospitalar após concluir tratamento contra infecção foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos