Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (26/1)

AINDA ESTAMOS AQUI

Data estelar: Mercúrio e Vênus em sextis com Netuno e Urano.

Ainda estamos aqui, todos os que sobrevivemos, psicossocialmente, à experiência de existir num país em que o próprio Estado te aterroriza, te fazendo sentir que você não pertence, que você é uma presença intrusa que deve ser tratada como inimiga.

Ainda estamos aqui os que aproveitamos esse estado ingrato de coisas para abrir as portas da percepção, motivados e entusiastas para nos entregarmos confiantes ao sonho e participarmos de tantos eventos, alguns históricos e amplos, mas também os íntimos e particulares, que atraíram nossos filhos e filhas à existência, para encarnarem o sonho.

Ainda estamos aqui e aqui sempre estaremos, porque somos a sucessão apostólica do ardor da Vida de nossas vidas, sempre maltratada, mas sempre vitoriosa, inclusive quando pareça derrotada.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Ainda que você não consiga explicar tudo que sente e experimenta, o momento não requer nada disso, apenas seguir em frente com suas intenções, cuidando para não atropelar ninguém nesse movimento. Sem atropelamentos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É impossível saber tudo, e não há necessidade disso tampouco, porque não se trata de ninguém ser brilhante e genial, mas de, pelo menos, encontrar recursos intelectuais e emocionais para experimentar a vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

São tantas emoções juntas e contraditórias atravessando a alma que dá cansaço só de pensar. Porém, é possível viver tudo isso no fluxo, sem pretender tirar nenhuma conclusão do que acontece na sua dimensão íntima.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O momento é propício aos vínculos sociais, portanto, não é dia de ficar no sofá assistindo seriados sem companhia. Procure entrar em contato com as pessoas que lhe sejam agradáveis, para iniciar algum diálogo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para você atingir seus propósitos é necessário ancorar o coração num nível de serenidade que pareceria fora do alcance, mas que mesmo assim se encontra disponível. É uma serenidade dependente de sua intenção.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Coisas agradáveis e outras, que sua alma prefere ver de costas, se misturam nesta parte do caminho. Flua com liberdade e desapego no meio de todas elas, sem se importar com os resultados de absolutamente nada.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A experiência da vida é complexa, não há sombra de dúvida sobre isso. Porém, a complexidade não é necessariamente uma indicação de que seja feita só para os inteligentes e capacitados. Todos têm uma parte na vida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Aproximar ou distanciar as pessoas depende menos do grau de sedução que você desempenhar, e muito mais do nível de verdade emocional com que você fizer contato com elas. As emoções são sempre verdadeiras. Sem erro.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Dedique-se a tudo que seja prático no dia de hoje, porque dessa forma você adiantará expediente da semana que está começando, e ainda por cima conseguirá fazer com que sobre tempo para outros assuntos melhores.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A faca e o queijo estão nas suas mãos, agora é quando você pode dar impulso ao que for de seu interesse, considerando, também, que chegará uma hora em que precisará pedir ajuda. Para isso, cultive bons relacionamentos.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aquilo que você guarda em segredo é o mais importante do momento. Procure pautar seus movimentos sobre seus segredos, e cuidar para que continuem assim, em segredo. O resto é a coreografia normal da rotina.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As facilidades que sua alma encontra nesta parte do caminho não são necessariamente fruto da sorte, pois, em grande parte resultaram dos movimentos que você fez recentemente, ainda que sem consciência plena sobre esses.