Madrugada do 'BBB 25' é marcada por intrigas, especulações e desabafos

A madrugada desta sexta-feira, 24, foi agitada no BBB 25. Com Diogo e Vilma na liderança, surgiram novas especulações sobre o próximo Paredão, acompanhadas de conflitos entre os brothers e estratégias sendo traçadas. As tensões também dominaram os grupos femininos, com discussões e análises que mantiveram a casa.

Confira os destaques:

Especulações

Na cozinha, os brothers conversam e Maike acredita que Diego Hypolito será o alvo dos líderes da semana. Eva acredita que Edilberto e Raissa podem cair no Paredão novamente.

Faixa etária

Dona Delma comentou sobre a vitória dos líderes e considerou que Diogo fez todo o trabalho pela mãe Vilma, que tem 60 anos de idade.

A conta do ovo

Os integrantes da Xepa já começaram a discutir sobre a divisão de ovos da casa.

Apê do líder

O Quarto do Líder foi liberado e Diogo Almeida ganhou um apartamento de R$ 260 mil no sorteio.

Hypolito na mira

Camilla acredita que os irmãos Diego e Daniele Hypolito são os alvos da casa para ir ao Paredão. Vitória Strada e Gracyanne também avaliaram o comportamento dos ginastas.

Agora não

Daniele Hypolito se aproxima das meninas. Camilla reclama da chegada da sister e pede 10 minutos.

Avaliações

No papo com Gracyanne, Thamiris e Giovanna, Camilla também comenta sobre Eva e Renata.

Demorou

As irmãs se desentenderam após Camilla não deixar Daniele Hypolito sentar no grupo.

O líder sabe

Reunido com o grupo escolhido para compor o Vip da semana, Diogo diz que já sabe quem vai indicar para o Paredão. O líder comenta sobre o comportamento de Vinícius e sugere que o brother será indicado por ele.

Consolação

Thamiris conversou com Daniele e Diego após o desentendimento da sister com Camilla. Diego Hypolito também desabafou com Gracyanne sobre sua relação com a casa e saiu em defesa da irmã.

Feedback

Gracyanne aproveitou a oportunidade para contar a Diego o que as pessoas da casa comentam sobre ele e Daniele. A musa fitness ainda deu sua opinião sobre a atitude de Camilla.

Injustiça?

Diogo comenta que ficou apreensivo quando Aline e Vinícius avançaram na Prova do Líder porque eles foram os últimos líderes da casa.

Vai passar

Daniele foi sincera com as meninas e falou sobre seu sentimento em relação a casa e Gracyanne aconselhou a sister.

'Patadas'

Renata reclamou do comportamento de Vitória Strada e disse que já avisou isso para a atriz.

Privilégios

Diogo e Vilma já acionaram a Central do Líder e ouviram o papo dos brothers no Quarto Nordeste.