Léo Santana agita público de Brasília com a turnê PaGGodin

Se o assunto é música agitada e festa animada, ninguém melhor que o cantor Léo Santana para reger a euforia do público. Em turnê na capital federal, o artista trouxe a Brasília o projeto PaGGodin, que conta com uma mistura de pagode, swing baiano e muito samba, celebrando o retorno do músico ao início de sua carreira. O show aconteceu neste sábado (25/1), no Na Praia Parque, e durou cerca de 5 horas.

Em entrevista ao Correio, Léo Santana afirmou que estar em Brasília é sempre um privilégio. O mar de gente que sempre abraça a música baiana faz com que o artista se sinta cada vez mais acolhido quando vem ao Distrito Federal. “É uma honra enorme estar aqui com o meu novo projeto. Ter artistas do pagode comigo torna tudo isso ainda mais especial", ressaltou.

Como convidados especiais, os grupos Caju Pra Baixo e Benzadeus também participaram do show. Para a alegria dos brasilienses, no repertório do cantor, não faltou nenhum dos hits que o consagraram como um dos artistas mais renomados do país. Zona de Perigo, Apaixonadinha, Negro Lindo e muitas outras canções para lá de importantes fizeram parte da grande lista de sucessos do cantor durante o show.

Na reta final da festa, o popular after do 'GG' comandou a alegria do público presente. No momento roda de samba, com inúmeras pessoas em cima do palco, Léo Santana cantou, dançou e tocou vários dos instrumentos de sua banda, finalizando uma de suas grandes performances no Distrito Federal.

Essências e raízes

De volta ao ritmo que lhe fez se encantar pela música, Léo vê com bons olhos a nova fase que o pagode vive a nível nacional. "O gênero pagode e samba é uma realidade há várias décadas. Mas, naquele período pandêmico, tivemos uma virada de chave bem grande. Menos é Mais, Di Propósito, Vou Zuar e muitos outros. Hoje temos muita visibilidade", acrescentou.

Esse movimento que surgiu em meados de 2020, para Léo Santana, contribuiu para que outros artistas e grupos aparecessem no cenário brasileiro. "Hoje, quando vamos aos bares e botecos, o que mais vemos são grupos de samba e pagode, antigamente víamos muito o sertanejo. Isso é muito bom para o nosso país", finalizou.

Nova turnê

O projeto PaGGodin de Léo Santana começou em agosto do ano passado, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O novo projeto também já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Recife, Aracaju e Maceió. A turnê deve acabar em fevereiro, em Belém do Pará.