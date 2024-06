Léo Santana lança primeiras faixas de novo álbum

O cantor Léo Santana recentemente lançou a primeira parte do projeto audiovisual Léo & elas. Com a participação de grandes nomes femininos do cenário musical nacional, o álbum busca homenagear e enaltecer a figura da mulher. As sete faixas do disco já estão disponíveis nas plataformas digitais.

Inspirado pela mãe e as duas irmãs, o músico teve a ideia de criar um álbum com a temática feminina. “Esse projeto, que é muito especial para mim, teve como meta mostrar e comprovar ainda mais os principais ritmos genuinamente brasileiros, fortalecendo a cultura e proporcionando aos fãs um momento diferente e único”, reforça ele, em nota. O restante do projeto será lançado em cinco etapas até dezembro deste ano.

O baiano Léo Santana trabalhou como vendedor ambulante nas praias, bartender e barbeiro antes de alcançar o sucesso. No início da carreira participou de várias bandas, inclusive da Parangolé, em que lançou seu primeiro hit Rebolation. Desde 2014, o artista segue carreira solo e já gravou cinco álbuns.

* Estagiária sob a supervisão de Ricardo Daehn