O sábado na capital terá como trilha sonora um dos estilos mais amados pelos brasilienses. Amanhã, o baiano Leo Santana desembarca na cidade para apresentação do PaGGodin, turnê que marca o retorno do cantor ao ritmo que o consagrou no início da trajetória artística. O show será no Na Praia Parque de Experiências, às 15h, e conta com a participação do grupo carioca Caju Pra Baixo. No Clube do Choro, a tradicional Feijoada com Samba recebe os músicos residentes da Tia Zélia, a partir das 12h.

Serão mais de 4 horas de show no PaGGodin, em uma apresentação que mistura pagode, swing baiano e samba, em um repertório que relembra os maiores sucessos da carreira de Léo Santana e os principais clássicos do estilo musical. Três vezes vencedor do prêmio Troféu Bahia Folia, premiação que consagra o hit do carnaval, o cantor também aproveita o projeto para se preparar para o período de folia — neste ano, ele chega com duas apostas: Surra de toma e Etâ novinha.

No Clube do Choro, a união entre música e gastronomia se mantém viva na tradicional Feijoada com Samba. Criado em 2016, o projeto transformou a área externa do Complexo Cultural do Choro em um ponto de encontro para famílias, turistas e amantes do ritmo, tornando-se uma experiência cultural e sensorial única.

Para a equipe do evento, o legado da Feijoada com Samba vai além da música e da gastronomia: é um espaço de inclusão e celebração. "Criamos uma atmosfera de descontração e alegria onde as pessoas socializam, dançam e celebram", destaca Marília Mota, coordenadora do projeto.

A programação do mês de janeiro está em andamento com apresentações de grupos locais. Neste sábado, o grupo que irá se apresentar será o Samba da Tia Zélia, combinando música e feijoada. "Buscamos aprimorar cada vez mais esse dar as mãos em torno de duas manifestações brasileiríssimas que falam de perto com nosso povo, nossa juventude. Não há mudança, há crescimento", diz a organização do evento.

A dança é outra atividade que tem ganhado força em nossas rodas de samba. É o momento em que as pessoas se encontram para fortalecer sua criatividade, alegria e sensualidade, embaladas pela magia do samba e enriquecendo a experiência. O couvert artístico custa R$ 15 por pessoa, e o evento oferece buffet à parte e desconto para aniversariantes.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviços

PaGGodin

Amanhã, no Na Praia Parque de Experiências, às 15h

Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma digital Ingresse, a partir de R$ 90 (meia-entrada)

Classificação indicativa: 16 anos

Samba com feijoada

Amanhã, às 12h, no Clube

do Choro (SDC Bloco G — Brasília, DF)

Ingressos podem ser adquiridos pelo site do Clube do Choro, a partir de R$ 15