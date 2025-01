BBB 25: Big Fone toca novamente após anulação de Maike; veja o que aconteceu

Após a anulação da primeira chamada do Big Fone atendida por Maike, que cumpria o castigo monstro e cometeu erro grave no BBB 25, a segunda ligação foi atendida por Camilla e Thamiris, dupla de irmãs. Ambas receberam imunidade e indicaram Edilberto e Raissa ao Paredão.

Tadeu Schmidt, apresentador do reality, anunciou ao vivo, na madrugada deste domingo (26/1), a anulação do Big Fone atendido por Maike. O castigo do monstro indicava que a dupla deveria ficar fantasiada de Bambam e carregar a boneca Maria Eugênia o tempo todo. Porém, Maike atendeu ao Big Fone sem a boneca – o que foi considerado erro gravíssimo.

Maike e a dupla, Gabriel, perderam a imunidade e os irmãos Hypolito não estão mais emparedados. Além disso, Maike perdeu 500 estalecas.