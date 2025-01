Conheça os irmãos ex-ginastas Diego e Daniele Hypolito, dupla do BBB 25

Os irmãos Diego e Daniele Hypolito integram uma das duplas participantes do BBB 25. Na categoria camarote, os irmãos são conhecidos pela carreira de ginástica artística. Os ex-atletas se descrevem como competitivos e dispostos a enfrentar tudo no confinamento.

Diego, 38 anos, é sinônimo de superação e pioneirismo no esporte brasileiro. Natural de Santo André (SP), ele construiu uma carreira ao lado da irmã, com quem divide um legado na ginástica artística. Inspirado pela trajetória de Daniele, Diego iniciou no esporte buscando superar as dificuldades financeiras da família, que chegou a enfrentar restrições severas.

Ao longo da carreira, Diego alcançou feitos notáveis: foi o primeiro ginasta sul-americano a conquistar um título mundial, sagrou-se bicampeão no solo (2005 e 2007) e protagonizou uma das histórias mais emocionantes do esporte brasileiro com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio 2016. A conquista no Rio representou uma redenção após quedas nas edições de Pequim 2008 e Londres 2012.

Diego e Daniele se destacaram pela união e força de vontade. Enquanto ela abriu caminhos ao conquistar a primeira medalha brasileira em um Campeonato Mundial de Ginástica em 2001, Diego consolidou o espaço da modalidade no cenário masculino internacional. Juntos, os irmãos transformaram as dificuldades da infância em combustível para atingir a excelência no esporte.

Aposentado desde 2019, Diego permanece ativo no universo esportivo como comentarista e palestrante. Também é fundador do Instituto Hypolito, que promove o acesso à ginástica artística para crianças de comunidades carentes no Rio de Janeiro.

Diego, que já participou de outros programas televisivos, encara o BBB 25 como uma oportunidade de explorar novas experiências. Apesar da natureza competitiva e energia contagiante, o ex-ginasta reconhece as limitações, como a impulsividade e o excesso de cobrança, como características que podem gerar atritos dentro da casa.

Além de reviver o espírito competitivo, Diego busca compartilhar com o público a trajetória de superação e dedicação, provando que desafios, sejam eles esportivos ou pessoais, são enfrentados com força e determinação.