Detalhes sobre a máscara que Eloy Casagrande usa no Slipknot

Eloy Casagrande, atual baterista do Slipknot, compartilhou detalhes sobre a máscara que usa como integrante do icônico grupo de metal. Durante uma participação no podcast Modern Drummer, o músico brasileiro de 33 anos revelou que a criação da máscara foi uma colaboração com Clown, percussionista da banda. O acessório foi desenhado para homenagear o legado de Joey Jordison, baterista original do Slipknot, e também faz uma referência à cultura indígena brasileira.

“Clown me perguntou no início se poderíamos ter uma máscara branca, para fazer uma homenagem ao Joey”, explicou Eloy. “Eu sugeri adicionar linhas pretas para lembrar os povos indígenas do Brasil, algo que fosse meu, algo pessoal.” A máscara, que cobre todo o rosto de Eloy, também reflete sua própria expressão facial ao tocar, algo que foi inspirado pela observação de Clown durante uma de suas apresentações.

Um detalhe marcante na máscara é o buraco de bala, que representa uma experiência traumática vivida por Casagrande. “Eu fui assaltado em São Paulo, quando dois homens me abordaram com uma arma na cabeça. Essa experiência me mudou profundamente, e o fato de eu ter escapado sem ser atingido é algo que influenciou a forma como vejo a vida”, contou o baterista.

O simbolismo do buraco de bala, segundo Eloy, representa uma filosofia de liberdade e desprendimento. “Sinto que, quando subo no palco, não tenho nada a perder. Já estou morto. Isso me dá uma sensação de liberdade que é muito inspiradora.”