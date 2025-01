A novela História de Amor, sucesso de Manoel Carlos, voltará às telas da TV Globo em uma reprise especial na faixa das 14h45. A estreia está marcada para 10 de fevereiro de 2025, substituindo "Cabocla", em comemoração aos 30 anos da obra. A trama, exibida originalmente entre 1995 e 1996, destacou Regina Duarte como Helena, protagonista marcada pela força e resiliência, e José Mayer como Carlos Moretti, o médico que conquista seu coração.

Dirigida por Paulo Ubiratan e Ricardo Waddington, a novela apresenta um elenco de peso, com nomes como Carolina Ferraz, Carla Marins, Ângelo Paes Leme, Lilia Cabral e Claudio Lins. Na história, Helena enfrenta os desafios da gravidez precoce da filha Joyce (Carla Marins), abandonada pelo namorado Caio (Ângelo Paes Leme), e precisa lidar com a reprovação do conservador Assunção (Nuno Leal Maia), seu ex-marido. Em meio ao turbilhão familiar, Helena encontra apoio e amor no endocrinologista Carlos, mas o romance é ameaçado por Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lilia Cabral), que não medem esforços para reconquistá-lo.

Regina Duarte, que viveu outras Helenas de Manoel Carlos em Por Amor e Páginas da Vida, destacou que esta personagem reflete "o quanto as mulheres enfrentam obstáculos com coragem". Já José Mayer relembrou: "Carlos é um homem dividido entre o amor e a lealdade às mulheres de seu passado". Esses dilemas tornam a história ainda mais envolvente para os fãs.

Com a reprise, a TV Globo aposta no sucesso da faixa Edição Especial, atraindo tanto o público nostálgico quanto uma nova geração. História de Amor promete emocionar novamente com temas como família, superação e os conflitos do coração, reforçando seu legado na teledramaturgia brasileira.

O post História de Amor vai ser reprisada na Globo. Saiba quando estreia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.