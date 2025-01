Fernanda Torres pede desculpas por blackface em quadro de 17 anos atrás

Fernanda Torres, indicada ao Oscar 2024 por sua atuação em Ainda Estou Aqui, veio a público se desculpar por um episódio de blackface em uma esquete do Fantástico há 17 anos. A cena, que repercutiu na mídia internacional, levou a atriz a refletir sobre o simbolismo racista da prática. "Na época, a consciência sobre o racismo estrutural era limitada, mas isso não justifica. Hoje, entendo que blackface é inaceitável", afirmou Fernanda, em comunicado divulgado pelo site Deadline.

A esquete fazia parte do quadro Sexo Oposto, exibido em 2008, onde Fernanda interpretava Dalva, uma empregada doméstica negra, ao lado de Evandro Mesquita. Na trama, a personagem de Dalva comentava que também enfrentava os desafios da patroa Solange, mas com menos privilégios. "Estou profundamente arrependida por contribuir com uma prática tão ofensiva. É essencial discutirmos isso para prevenir a normalização do racismo", acrescentou a atriz.

O caso reacendeu o debate sobre a prática do blackface, originada nos EUA no século 19, que buscava ridicularizar pessoas negras em espetáculos de comédia. Apesar de movimentos negros denunciarem essas práticas há décadas, a falta de conscientização na época foi apontada pela atriz como um erro coletivo. "Hoje, minha responsabilidade é usar minha voz para promover mudanças reais. Precisamos de um mundo sem racismo e desigualdades", destacou.

A declaração de Fernanda Torres acontece em meio ao reconhecimento internacional por sua performance no cinema, mas também reflete um momento de maior cobrança por responsabilidade histórica e cultural. A atriz encerrou seu comunicado reafirmando seu compromisso com a justiça social e com o aprendizado contínuo.

