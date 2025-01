Após criticar Ainda Estou Aqui, jornal 'Le Monde' relata ofensas de brasileiros

Jornal crítico à atuação de Fernanda Torres em Ainda estou aqui, o Le Monde acusa perfis brasileiros de serem responsáveis por multiplicar em 30 vezes o número de ofensas recebidas nas redes sociais.

“Em dois dias, o jornal teve que apagar cerca de 21.600 comentários de conteúdo ofensivo, principalmente no Instagram, em comparação com 700 por dia em tempos normais. Uma ‘invasão’ que a imprensa brasileira amplamente repercutiu”, afirmou o jornalista brasileiro Bruno Meyerfeld, nesta segunda-feira (27/1), em sua coluna no Le Monde.

Intitulado 'Carta de São Paulo', o artigo assinado por Bruno relata que o jornal francês surpreendeu-se com com o descontentamento dos fãs brasileiros. A crítica publicada pelo Le Monde foi assinada por Jacques Mandelbaum, crítico de cinema do jornal. Ele chamou Ainda estou aqui de "hierático" e julgou a atuação de Fernanda Torres como "monocórdica".



Reações dos brasileiros

Segundo o colunista brasileiro do Le Monde, os comentários do público brasileiro nas redes sociais do jornal oscilavam entre engraçados e machistas. Ele lembrou que fãs brasileiros conspiraram que o jornal estaria favorável ao filme Emília Pérez, um dos longas concorrentes de Ainda estou aqui no Oscar.

"Para eles [os brasileiros] é impossível não gostar desse filme melodramático e de estilo consensual, cuja temática ressoa em um Brasil castigado pelo mandato de Jair Bolsonaro", escreveu. O jornalista também disse que a raiva direcionada ao jornal vem do amor dos brasileiros por Fernanda Torres.