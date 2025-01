Turco usa gaiola na cabeça para parar de fumar

Depois de perder seu pai para um câncer de pulmão, Ibrahim Yucel resolveu tomar uma medida drástica para parar de fumar. O turco, então com 42 anos, resolveu colocar uma gaiola na cabeça para se livrar do cigarro.

A história aconteceu em 2013 e, naquela época, chamou atenção de diversos jornais em todo o mundo. Agora, a história foi resgatada e voltou a viralizar. Ibrahim fumava cerca de dois maços por dia e manteve o vício por 26 anos.

Todo ano, nos aniversários de seus três filhos e em seu aniversário de casamento, ele parava de fumar, mas nunca ficava mais do que alguns dias sem os cigarros. Foi então que ele resolveu tomar a medida drástica e usar a gaiola durante o dia.

O artefato foi inspirado em um capacete de motociclista e confeccionado pelo próprio usuário. Para isso, ele usou 40 metros de fio de cobre.

