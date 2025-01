As críticas sobre a sensualidade de Sabrina Carpenter na música

Sabrina Carpenter está vivendo uma fase de grande destaque em sua carreira musical. Com o lançamento de seu sexto álbum de estúdio, Short n’ Sweet (2024), a cantora alcançou recordes de vendas e dominou as paradas, com os singles “Espresso”, “Please Please Please” e “Taste” ocupando as primeiras posições nas listas de sucesso. Após abrir shows de Taylor Swift, Sabrina fez sua estreia em grandes arenas e, atualmente, está concorrendo a seis prêmios Grammy, incluindo Melhor Álbum Pop Vocal, Artista Revelação e Canção do Ano, por “Please Please Please”.

Apesar de seu sucesso, a artista de 25 anos tem enfrentado críticas, especialmente por sua abordagem mais sensual e provocante em suas apresentações e clipes. Recentemente, o trio de produtores britânicos Mike Stock, Matt Aitken e Pete Waterman, conhecidos por seu trabalho com artistas como Kylie Minogue e Rick Astley, comentaram sobre a evolução da imagem de Carpenter. Para eles, a cantora estaria prejudicando a imagem das mulheres ao adotar uma postura sexualizada em sua carreira.

Em entrevista ao The Sun, Pete Waterman foi incisivo: “Ela tem um grande talento e não precisa disso”. Stock também criticou as letras mais ousadas de Carpenter, considerando-as “preguiçosas”. A polêmica gerou repercussão, e a cantora não tardou em responder, defendendo sua liberdade de expressão e reafirmando que sua mensagem sempre foi clara.

“Se você não consegue lidar com uma garota que é confiante na sua sexualidade, não venha aos meus shows”, declarou Sabrina, lamentando o fato de que mulheres sempre são alvo de julgamentos por sua aparência e escolhas pessoais. A cantora ainda comparou as críticas que recebe com as que outras grandes artistas enfrentaram ao longo das décadas, como Rihanna, Britney Spears e Madonna, e considerou as opiniões do trio como “retrógradas”.

Em relação à sua evolução artística, Sabrina destacou que sua mudança de imagem foi natural, refletindo uma fase de amadurecimento e autoconfiança. Eric Vetro, seu coach vocal desde os 12 anos, também reforçou que as transformações no estilo e nas letras de Sabrina foram parte de uma evolução gradual, não uma tentativa de chocar, mas sim de se expressar de maneira autêntica.

O sucesso inesperado de Sabrina Carpenter com ‘Espresso’

Aos 25 anos, Sabrina Carpenter vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira com o hit “Espresso”, que se tornou a música mais ouvida no Spotify em 2024. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a cantora revelou que não imaginava que a faixa alcançaria tamanha popularidade.

“Lembro-me de decidir lançar essa música no início do verão e pensar que expresso, café, é mais associado a uma bebida de outono”, comentou Sabrina. Apesar do receio inicial, a combinação entre o som envolvente e a mensagem confiante da canção conquistou os ouvintes. “Eu realmente não sabia se a música iria se conectar com as pessoas, mas o sentimento e a confiança que ela transmite eram algo em que eu acreditava profundamente. No final, eu gostava, e isso era o que importava para mim”, completou.

O sucesso de “Espresso” também impulsionou o álbum homônimo de Sabrina, lançado em agosto de 2024. A turnê atual da cantora celebra o disco, que inclui outros hits como “Please Please Please” e “Espresso”. Ambos os singles alcançaram altas posições na Billboard Hot 100, ocupando o primeiro e o terceiro lugar, respectivamente.

Com uma década de experiência no mundo da música, Sabrina reflete sobre o momento de ascensão. Em entrevista à Paper Magazine, a artista destacou o impacto do trabalho consistente ao longo dos anos. “Eu acredito no tempo divino, sempre acreditei. Há momentos na vida de todos em que as estrelas se alinham. Mas isso não teria acontecido se eu não tivesse passado os últimos anos trabalhando muito”, afirmou.

“Espresso” não apenas consolidou Sabrina Carpenter como uma das artistas mais relevantes de 2024, mas também demonstrou o poder de uma conexão genuína com o público, transformando uma aposta incerta em um marco na música pop.