Saiba o que Katy Perry disse sobre rumores de divórcio

Nos últimos dias, o nome de Katy Perry e Orlando Bloom esteve entre os mais comentados da internet. Especulações sobre uma possível crise conjugal e até mesmo o fim do relacionamento ganharam força, alimentadas por indícios como o fato de ambos terem deixado de se seguir nas redes sociais. Para encerrar os boatos, a cantora e compositora decidiu se pronunciar e esclarecer a situação.

Em entrevista ao E! News, Katy minimizou os rumores e destacou o apoio mútuo que existe no casamento. “Nós realmente nos entendemos e nos apoiamos. Estou me preparando para essa turnê mundial e ele entende isso. Assim como eu entendo quando ele está focado em um filme, que pode ser ainda mais desgastante física e mentalmente do que uma turnê. É ótimo ter uma família para voltar e uma identidade inteira fora de ser ‘Katy Perry’ e da música”, afirmou a estrela.

A relação entre Katy e Orlando, que se iniciou em 2016, já passou por altos e baixos. Após um breve término em 2017, o casal reatou no ano seguinte e ficou noivo em 2019. Em 2020, deram as boas-vindas à primeira filha, Daisy Bloom, consolidando ainda mais a relação.

Mesmo com a declaração da cantora, alguns fãs seguem desconfiados. Um detalhe que chamou atenção foi uma recente publicação enigmática de Orlando Bloom nos Stories, onde escreveu: “Lembre-se de quem fez os capítulos mais difíceis da sua vida parecerem mais leves só por estar lá. Essas são as suas pessoas”. Para alguns, a frase pode ser uma indireta sobre a relação.

Independentemente dos boatos, Katy reforçou que a conexão do casal se baseia no respeito e no entendimento das necessidades individuais de cada um. “Entender as linguagens do amor do seu parceiro cria conexão. Uma das minhas é demonstrar cuidado. Gosto de garantir que todos estejam felizes e se divertindo. Encontro alegria na alegria dos outros”, completou.