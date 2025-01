Casamento de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio chega ao fim e motivo da separação vem à tona

O casamento de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio chegou ao fim. A atriz anunciou a separação por meio de suas redes sociais nesta quarta-feira (29), explicando que a relação se transformou em amizade. O casal estava junto há quatro anos e tem uma filha, Pilar, de 9 meses.

No comunicado, Fernanda destacou que a decisão foi amadurecida ao longo do tempo e que não houve brigas ou desentendimentos. Segundo a atriz, a mudança na dinâmica do relacionamento fez com que ambos percebessem que não estavam mais felizes como casal. "Nossa relação agora é de amigos e pais da Pilar. E essa última, principalmente, é definitiva", escreveu.

Ela reforçou que a escolha foi feita pensando no bem-estar da filha. "Eu acredito que a gente tem que estar feliz para os nossos filhos, e eu e Victor estaremos muito melhores cuidando das nossas vidas separadamente", afirmou.

Victor também se pronunciou e chamou o momento de um recomeço. "Nunca nos desrespeitamos, nos xingamos, levantamos a voz um pro outro e por isso resolvemos nos separar da mesma forma como iniciamos: com muito amor e respeito", declarou.

O empresário revelou que a decisão foi tomada em dezembro, mas que o casal preferiu esperar um momento mais apropriado para comunicá-la publicamente. "Olhamos para esse momento não como um fim, mas como um recomeço de uma nova e bonita relação. Uma relação de amizade e de família", disse.

Apesar da separação, Fernanda e Victor garantiram que manterão uma relação de respeito e cooperação na criação de Pilar, reforçando o carinho e admiração que sentem um pelo outro.