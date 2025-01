Reprodução Hassum relembra luto ao descobrir que o pai era da máfia italiana: 'Destruiu a minha vida'

Leandro Hassum compartilhou em recente entrevista o impacto profundo que o luto e a descoberta do passado de seu pai tiveram em sua vida. Aos 21 anos, o comediante soube que seu pai estava envolvido com a máfia italiana, e essa revelação mudaria drasticamente sua realidade. "Eu vivi uma família margarina, dormi rico e acordei sem um centavo", afirmou, refletindo sobre o choque de descobrir a verdade sobre sua família. O ator revela que, antes da revelação, teve uma adolescência "muito farta financeiramente", mas logo se viu forçado a reinventar sua vida, vendendo salgadinhos para custear seu curso de teatro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O processo de adaptação a essa nova realidade não foi fácil para Hassum, que chegou a questionar sua própria inteligência ao não perceber os sinais do envolvimento de seu pai. "Sempre me questionei como é que eu não vi? Não é possível, eu me considerava um cara inteligente, mas escolhi não ver", confessou. Essa sensação de perda e dor foi intensificada pela prisão do pai, momento que abalou o núcleo familiar e lhe trouxe profundas transformações. "Quando a realidade caiu, meu mundo capotou. Tive que me reconstruir", disse ele, destacando que, desde então, datas comemorativas como aniversário e Natal perderam o significado.

Em meio ao caos emocional, Hassum não se deixou abater. "Eu me vestia de Papai Noel para comprar presente de Natal para minha filha", relembra com saudade, enfatizando como, mesmo em dificuldades, sempre garantiu o bem-estar da família. Ele também revelou o quanto foi doloroso enfrentar a pobreza. "Dividia um miojo com a minha mulher para comprar fralda", afirmou, mostrando a luta para superar os tempos difíceis.

Hoje, aos 51 anos, Leandro Hassum celebra a jornada que percorreu, reconhecendo a importância de se reconstruir. "Tenho orgulho desse homem que eu me tornei", disse com um sorriso, agora, avô de Aurora e mais forte após tantas adversidades. O ator, que enfrentou a perda e a reconstrução emocional, reflete sobre o impacto de seu passado e como o perdão e a reflexão sobre o erro de seu pai o ajudaram a se tornar a pessoa que é hoje.

O post Hassum relembra luto ao descobrir que o pai era da máfia italiana: ‘Destruiu a minha vida’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.