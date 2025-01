Reprodução/ TVI Claudia Raia se explica após declaração sobre ter dado vibrador à filha aos 12 anos

Claudia Raia, 58 anos, se manifestou após a repercussão de sua declaração sobre ter dado um vibrador à filha, Sophia, aos 12 anos. A atriz afirmou que sua fala foi tirada de contexto e reforçou que sempre priorizou o diálogo aberto com os filhos sobre educação sexual. "Minha prioridade sempre foi criar um ambiente de confiança e informação. Mas entendo que cada família tem sua própria abordagem, e respeito isso", explicou em seu Instagram.

A polêmica surgiu após entrevista concedida à TV portuguesa, onde Claudia comentou sobre reposição hormonal e saúde íntima. Na conversa, destacou a importância da autonomia feminina, mencionando que os vibradores são recomendados até por médicos. "Tenho 17 vibradores em casa e, quando a Sofia fez 12 anos, eu disse: ‘Vá se investigar, vá saber do que você gosta’." A declaração gerou grande repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões.

Leia também: Deputado pede investigação contra Claudia Raia após declaração sobre vibrador

Muitos seguidores defenderam a postura da atriz, elogiando sua franqueza e a importância da educação sexual na adolescência. Outros, no entanto, questionaram a adequação da atitude. Diante da controvérsia, Claudia enfatizou que cada família lida com o tema à sua maneira, mas acredita que o conhecimento é essencial para o desenvolvimento saudável dos filhos.

Além de Sophia, de 22 anos, Claudia Raia é mãe de Enzo, 27, ambos frutos do casamento com Edson Celulari, e de Luca, de quase 2 anos, com Jarbas Homem de Mello. Sempre engajada em temas sobre saúde feminina e empoderamento, a atriz segue defendendo a importância de quebrar tabus e promover conversas francas dentro das famílias.