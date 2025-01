Kim Kardashian exibe corpo escultural de biquíni em novas fotos no México

Kim Kardashian, influencer, postou inúmeras fotos de biquíni em plena praia de Los Cabos, no México. Com o corpo impecável e no alto do bronze, a beldade também mostrou cliques com amigas bem animadas.

"Essas fotos são tão divertidas", "Oh, minha linda", "Sonhadora", "Você está brilhando, foto incrível", "Você é perfeita em tudo, mulher linda", dispararam os seguidores.

Mas nem tudo são flores. As irmãs Kardashians precisaram, no início do mês, evacuar de suas mansões nos bairros de Calabasas e Hidden Hills, em Los Angeles, Califórnia, como divulgou na época o veículo Daily Mail. Os incêndios tomaram proporções gigantescas no local e chocaram o mundo. Paris Hilton, Will Smith e outros artistas afetados pelo grave acidente.

Kim Kardashian acumula mais de 300 milhões de seguidores na rede social. Na plataforma, ela mostra sua versão mutante, sempre com transformações inusitadas.

