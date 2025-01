Protagonista de "História de Amor" aparece sem camisa em vídeo

José Mayer, ator, numa rede social, gravou um pequeno vídeo curtindo um banho de piscina, em sua casa, no Rio de Janeiro. "Gente, esse janeiro tem sido realmente quente aqui no Rio. Mas, às vezes, como hoje, quarta-feira, cai uma chuva suave no fim da tarde. E não há nada mais gostoso que nadar com chuva. Viva a vida", filosofou o ex-global.

Recentemente, o nome de Mayer foi envolvido em uma nova polêmica: que ele teria sido convidado, por Aguinaldo Silva, para participar da próxima novela do autor, Três Graças, prevista para ir ao ar no primeiro semestre de 2026. Irritado, o artista negou os rumores.

"Lamento a existência desse tipo de jornalismo que publica uma notícia sem procurar confirmar a informação. Não recebi nenhum convite do Aguinaldo, portanto não recusei coisa alguma", desabafou.

No dia 10 de fevereiro, a Globo, mais uma vez, reprisará a novela História de Amor, de Manoel Carlos. José Mayer era o elegante médico Carlos Alberto Moretti, que se encanta pela doce e também barraqueira Helena, papel de Regina Duarte.

