Gabi Martins aposta na ousadia após polêmica com Lucas Lima

Gabi Martins, cantora, nesta quinta-feira (30), postou fotos com um decote ousado, em um restaurante de luxo em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Com um look preto, a loira acumulou elogios.



"Mulher linda", "Linda demais", "Perfeita", "Arrasou", "Gata", "Princesa", "Maravilhosa", "Simplesmente deslumbrante", "Beleza que hipnotiza", "Beleza surreal", "Só pode existir vida em outro planeta. Porque sua beleza não é daqui", dispararam alguns seguidores.

Recentemente, o nome de Gabi Martins foi envolvido em uma nova polêmica: ela supostamente estaria namorando o cantor Lucas Lima, o ex-marido de Sandy, após rumores deles terem sido flagrados deixando o mesmo quarto de hotel. Numa entrevista ao portal Léo Dias, ele negou os boatos.

"Se eu nego uma vez, tenho que negar todas, e isso me machuca de verdade. Se um dia eu namorar, vou super falar sobre, mas, por enquanto, fico no meu cantinho", contou Lucas, que se encontra solteiro desde o término do casamento com Sandy, em setembro de 2023. Gabi Martins também negou qualquer tipo de envolvimento com o cantor. "Gosto muito de vocês, mas não gostaria de falar nada sobre o assunto, por favor."

O post Gabi Martins exagera no decote em foto após polêmica com Lucas Lima foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.