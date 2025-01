Manu Gavassi exibe barriguinha em fotos com a mãe e o noivo

Manu Gavassi está vivendo um momento especial em sua vida. Com 32 anos e sete meses de gravidez, a cantora e atriz compartilhou um registro emocionante ao lado de sua mãe, Dani Gavassi, e duas amigas. Na legenda da foto, Dani refletiu sobre o tempo e a importância dos reencontros: "O tempo não apaga momentos vividos. O reencontro transborda histórias, risadas e muito amor", expressando a felicidade por esse momento de união e carinho entre elas.

A gravidez de Manu é uma das grandes novidades em sua vida, que espera seu primeiro filho do relacionamento com o modelo Julio Reis, de 27 anos. O casal, que ficou noivo recentemente, anunciou a gravidez em novembro do ano passado, recebendo o apoio e a alegria dos fãs, que acompanham o crescimento da família. A gestação tem sido acompanhada de perto pelas redes sociais, onde a artista compartilha momentos especiais de sua rotina.

Em janeiro, quando completou 32 anos, Manu foi surpreendida com uma homenagem do noivo. Em um post carinhoso, ela retribuiu a declaração de amor, revelando o quanto está feliz com a vida que está construindo ao lado de Julio. "Nossa vida é tão linda e colorida, meu amor por você é tão imenso", escreveu Manu, expressando sua gratidão e empolgação pelo futuro. A artista se disse cheia de alegria e ansiosa para viver tudo o que está por vir em 2025, com o bebê e o noivo.

Este momento de felicidade de Manu é mais uma prova de que ela está em uma fase de equilíbrio, tanto na vida profissional quanto pessoal. Seu público acompanha de perto sua jornada e torce por ela e pela família, que logo crescerá com a chegada do bebê.